Ecuador abate a cinco presuntos miembros de Los Lobos y disidencias de las Farc. Imagen de referencia.( Imagen de referencia. Colprensa: archivo. )

Las Fuerzas Armadas de Ecuador abatieron a cinco presuntos integrantes de Los Lobos y de una facción de Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia amazónica de Orellana, según informó este viernes el Ministerio de Defensa.

Según explicó el Ministerio, ambos grupos habían establecido una alianza para operar en la zona y financiar parte de sus actividades criminales mediante la extracción ilegal de oro.

“La minería ilegal genera recursos que pueden ser utilizados para sostener actividades criminales como vacunas, extorsiones y otras acciones que afectan directamente a las familias. La intervención permitió afectar esta fuente de financiamiento y reducir la capacidad operativa de estas estructuras”, señaló.

La operación contó también con información de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para llegar a la ubicación de los considerados “terroristas” por el Gobierno.

“Los terroristas están muertos, pero la promesa está viva: la cárcel o el infierno”, detalló el Ministerio.

Durante el último año, Ecuador intensificó los operativos contra la minería ilegal, especialmente después de que once militares fueran asesinados en mayo de 2025 en una emboscada en la Amazonía, durante una operación contra grupos dedicados a esta actividad.

El Gobierno atribuyó el ataque también a los Comandos de la Frontera, que, además de ser disidentes de la exguerrilla de las FARC, también los vincula con organizaciones locales como Los Lobos, la banda delincuencial más grande de Ecuador.

Los grupos que se dedican a la minería ilegal también han ingresado a zonas protegidas en busca de oro, negocio al que se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio.