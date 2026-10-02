Ocho nuevos centros comerciales Gran Plaza aprobados por la Superintendencia de Industria y Comercio

Colombia

Luego de cumplir las condiciones acordadas en julio de 2026 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Mallplaza confirmó la compra de ocho centros comerciales Gran Plaza del fondo inmobiliario Pactia en Colombia.

Colombia se convierte en el mayor operador de centros comerciales en la Región Andina, tanto por el número de activos como por la superficie, con más de 2,5 millones de metros cuadrados junto con Chile y Perú.

Los ocho centros comerciales registraron en 2025 un flujo de 57 millones de visitantes y un ingreso operacional neto aproximadamente de $33,2 millones de dólares, en los últimos 12 meses.

“Con la incorporación de estos activos, alcanzamos 13 centros urbanos en Colombia, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento y desarrollo de este país”, comentó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

Mallplaza Bogotá. Crédito: Mallplaza Ampliar Mallplaza Bogotá. Crédito: Mallplaza Cerrar

El impacto de Mallplaza en Colombia

Con esta nueva compra, Mallplaza suma aproximadamente 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable, ampliando su presencia en cinco nuevas ciudades colombianas. Del mismo modo, con tres nuevos activos en Bogotá se espera que su zona de influencia sea de 3,6 millones de personas.

Colombia con esta nueva compra, pasaría a representar el 18,4% del Área Bruta Arrendable del total de la compañía y Mallplaza se encuentra superando los 2,5 millones de metros cuadrados a nivel regional. Incluso se convierte en el segundo operador de centros comerciales en el país, contando con la operación de centros como Mallplaza NQS, Mallplaza Cali, Mallplaza Cartagena, Mallplaza Manizales y Mallplaza Buenavista.

“Colombia es parte de la historia de Mallplaza desde 2012 y este cierre representa un paso decisivo para seguir construyendo una propuesta de valor robusta y cercana a las personas en cada ciudad donde llegamos”, añadió el gerente de Mall Plaza.

De esta manera, Mallplaza seguirá fortaleciendo su estrategia de crecimiento como aliado para marcas, inversionistas y como motor de desarrollo económico, urbano y social en los mercados establecidos.

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