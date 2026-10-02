Empresarios del Valle plantean medidas de reactivación económica con vicepresidente

La Cámara de Comercio de Cali reunió a cerca de 30 empresarios de diferentes sectores y tamaños con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, para analizar alternativas que permitan fortalecer la reactivación económica del Valle del Cauca.

Durante un encuentro de cerca de dos horas, los empresarios expusieron propuestas relacionadas con la reducción del impuesto de Industria y Comercio (ICA), la posibilidad de establecer un día sin IVA y la necesidad de destrabar proyectos de infraestructura como la vía Mulaló–Loboguerrero.

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También se planteó la posibilidad de convertir al Valle del Cauca en un territorio piloto para reducir trámites empresariales, además de abordar la situación del puerto de Buenaventura y su importancia para la competitividad de la región.

Al término de la reunión, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la disposición del sector productivo para trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional y aseguró que, pese a las dificultades generadas por el terremoto, existen oportunidades para impulsar nuevas inversiones.

“Encontramos algunos temas que llevaremos al seno de la discusión de lo que estamos liderando en articulación en el país: atracción de inversión, simplificación de trabas y trámites, modernización del Estado, avance en formación de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuevas tecnologías y, naturalmente, todos los esfuerzos adicionales que estamos haciendo para generar nuevos proyectos de energía y de apuestas de largo plazo de país. Pero veo un sector empresarial con ánimo de construir, con esperanza y sabiendo que, defendiendo la iniciativa privada y trabajando juntos, salimos adelante”, precisó el vicepresidente.

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Por su parte, María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, destacó que el encuentro permitió mostrarle al Gobierno Nacional tanto las dificultades que enfrenta el sector productivo como el potencial económico del departamento.

“Hoy tuvimos el honor de tener a nuestro vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en la Cámara de Comercio de Cali, la casa de los protagonistas del progreso. En este espacio, 30 empresarios caleños de diferentes industrias y tamaños se convocaron para tener una conversación íntima, en complicidad, mostrándole no solamente los desafíos del Valle del Cauca, sino su altísimo potencial, porque nosotros somos un territorio donde todo puede crecer.

Así que vino José Manuel y nos dijo: “Señores, nosotros tenemos que hacer crecer de forma extraordinaria a esta patria milagro y confío en que ustedes son el principal motor para que eso suceda”. De esta manera habló de sus mandatos, de sus cuatro motores, de lo que tiene que hacer para que efectivamente este país crezca de forma extraordinaria, y nos llamó a los empresarios a convocarnos a tres elementos fundamentales: más inversión, menos trámites para conectar con inversión y con oportunidades de crecimiento, y generación de confianza para un futuro esperanzador, porque todos somos Pacífico Colombiano”, comentó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.

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Desde el sector empresarial, Luis Fernando Tascón, gerente general de Santa Anita Nápoles, valoró la posibilidad de exponer directamente las problemáticas de la región y plantear alternativas de solución ante el Gobierno Nacional.

“Pues fue muy grato contar con la presencia del vicepresidente acá en Cali, escuchando a los empresarios, escuchando las problemáticas que tenemos como región, escuchando cómo podemos solucionar temas que nos dejó el reciente terremoto en Cali y en el Valle del Cauca, y planteando, digamos, alternativas de solución con un Gobierno que está escuchando a los empresarios, con un Gobierno que quiere solucionar las cosas de una manera muy rápida mente y con un empresarial pues que es totalmente resiliente, con ganas de seguir empujando esta región y seguir trabajando y sacando la cara por el Valle y por Colombia”, precisó el empresario.

El encuentro dejó sobre la mesa la necesidad de avanzar en medidas que faciliten la actividad empresarial, impulsen la inversión y mejoren la competitividad del Valle del Cauca, especialmente en un contexto marcado por los efectos del terremoto y por los retos de infraestructura y conectividad que enfrenta la región.