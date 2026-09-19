Así le fue a David Alonso en la clasificación del GP de Austria de Moto2

El checo Filip Salac (Kalex) se podría decir que pasó por todos los ‘estados’ de la clasificación oficial para el Gran Premio de Austria de Moto2, en el circuito Red Bull de Spielberg, pues vio cómo le cancelaban una vuelta rápida antes de lograrla de nuevo y, además, establecer un nuevo récord absoluto.

Salac rodó en 1:32.381 para establecer un nuevo récord que batía el que él mismo había conseguido un día antes al rodar en la práctica oficial en 1:32.402, con el líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), segundo, y Alex Escrig (Forward), tercero.

El belga Barry Baltus (Kalex) fue la referencia inicial de la primera clasificación con un tiempo de 1:33.386, secundado por el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), el español Arón Canet (Boscoscuro) y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), pero todavía con mucha tanda por delante.

Fue en esa segunda parte de la primera clasificación cuando Lunetta mejoró su mejor tiempo personal, con 1:33.290, que le situó al frente de la tabla de esa tanda, por entonces secundado por el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el propio Barry Baltus y el también japonés Taiyo Furusato (Kalex), todavía con tiempo para intentar una última vuelta rápida.

En esos minutos cambió todo pues Deniz Öncü se encaramó hasta la primera posición (1:32.930), seguido por el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Luca Lunetta y Barry Baltus, mientras que Alberto Ferrández (Boscoscuro), que intentaba conseguir el pase a la segunda clasificación, se fue por los suelos a la salida de la curva nueve y acabó quinto, tras propinarse un fuerte golpe en el percance.

Salac paró el reloj en 1:32.381 con el que rebajaba el 1:32.402 que él mismo estableció en la práctica oficial del viernes y aún lo intentó una vuelta más, pero en la siguiente entró demasiado colado en la primera curva del trazado y tuvo que desistir en su empeño.

Por detrás, el español Alex Escrig ascendió hasta la segunda posición, superando a Iván Ortolá, pero por detrás, el líder de la categoría, Manuel González se ‘pegó’ a 121 milésimas de segundo de Salac, segundo.

Aún hubo algunos pilotos con tiempo para una vuelta más y, entre ellos, ‘Manugas’ González marcó algunos parciales de vuelta rápida pero sin poder batir a Filip Salac.

Así, la primera linea fue para Filip Salac, Manuel González y Alex Escrig, con Iván Ortolá, Izan Guevara y David Alonso (Kalex) que partirá sexto, en la segunda; Alonso López (Kalex), Barry Baltus y José Antonio Rueda (Kalex), en la tercera; y Daniel Hlgado (Kalex), Tony Arbolino (Kalex) y Deniz Öncü en la cuarta

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Cuándo es la carrera del GP de Austria

Alonso, que se ubica en el quinto puesto del campeonato con 139 puntos, lejos de los 232 de Manuel González, deberá remontar posiciones para poder optar por su segundo triunfo en el Moto2.

La carrera, de 23 vueltas, tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en el Red Bull Ring - Spielberg. Para Colombia, se podrá disfrutar por ESPN y Disney+.