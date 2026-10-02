Más de 23 años de prisión por atentar contra su compañera sentimental en Ciénaga, Magdalena

La Policía de Boyacá y la Fiscalía tras la pista de un segundo sospechoso en el feminicidio de la menor Sarita Michel Vargas. / BrianAJackson

Santa Marta

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a un hombre a la pena de 23 años y 4 meses de prisión, por ser responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa agravado, ocurrido en Ciénaga Magdalena.

Una fiscal de la Seccional Magdalena demostró que el 13 de noviembre de 2016, en una vivienda del barrio La Alborada de Ciénaga, el hoy condenado, de 59 años, atacó en varias partes del cuerpo con un arma cortopunzante a su compañera sentimental.

La investigación acreditó que la mujer era sometida de manera constante a violencia física, psicológica y económica, además de amenazas de muerte por parte del agresor.

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El juez emitió orden de captura contra este hombre, para que cumpla su condena en centro penitenciario. Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.