Cotelco promueve estrategias para fortalecer la ocupación y el empleo hotelero en Santa Marta

Santa Marta

La desaceleración de la demanda, los problemas de competitividad y las condiciones de seguridad hacen parte de los desafíos que enfrenta actualmente el sector hotelero de Santa Marta. Así lo advierte la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que señala que la situación responde a factores estructurales que vienen afectando al turismo de la ciudad y el Magdalena desde años anteriores.

Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la coyuntura actual que la región está viviendo, es un fenómeno que se viene presentando desde años anteriores debido a factores económicos y de competitividad estructurales.

Esta tendencia se refleja en las cifras de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE: entre enero y julio de 2026, la ocupación en la región Caribe (excluyendo a Cartagena) disminuyó dos puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025 (pasando del 51 % al 49 %), con caídas superiores al 5 % en la generación de empleo e ingresos reales.

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En este contexto, Cotelco reitera que la seguridad y el orden público son indispensables para superar estas dificultades y lograr la sostenibilidad del sector a largo plazo. Por ello, el gremio reconoce la articulación del Gobierno Nacional con las instancias departamentales y distritales, así como el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el propósito de mejorar las condiciones de seguridad en Santa Marta y el Magdalena.