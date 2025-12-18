Regenera Nuquí, el proyecto que está transformando a Nuquí desde la acción colectiva

líderes locales como Josefina Klinger promueven la transformación del territorio desde el arte, la gastronomía y el ecoturismo

Regenera Nuquí busca ayudar a transformar el territorio desde la unión entre la comunidad, la empresa y la academia. Se trata de un proyecto financiado por Coca-Cola Colombia e implementado en conjunto con AmCham, la Universidad EAN y líderes locales, que nace desde la escucha de las necesidades de los habitantes.

Se trata de un proceso de co-creación cultural y productivo en el que se identificaron las prioridades de Nuquí: promover un modelo de turismo regenerativo que diversifique el turismo local más allá de la época de ballenas, fortalecer el rol emprendedor de las comunidades y fomentar la conexión entre la gente y su entorno.

Por esta razón, Regenera Nuquí involucra la participación de la comunidad, que entiende las necesidades y oportunidades del territorio. En la construcción y puesta en marcha de ese ejercicio colectivo ya han participado más de 300 personas, incluida Josefina Klinger, una de las aliadas clave del proyecto.

Klinger, creadora de la organización Mano Cambiada, lideresa social y defensora de derechos humanos en Nuquí, impulsa desde 2006 un proceso de transformación cultural orientado a aprovechar la riqueza social y ambiental de la región. A partir de la recuperación y difusión de saberes ancestrales, como la minga y el trueque, su trabajo impulsa el desarrollo de iniciativas de ecoturismo y cuidado del medioambiente.

En el marco de Regenera Nuquí, Josefina actúa como representante de la voz de la comunidad para la co-creación de ideas. Es una aliada que aporta conocimiento local y liderazgo social para que las acciones del proyecto respondan a las prioridades reales del territorio y a una visión de turismo regenerativo que priorice a la comunidad.

Para Josefina, es fundamental que quienes habitan la región reconozcan que vivir en territorios como Nuquí es un privilegio. “Yo quiero cuidar lo común. Para mí eso significa cuidar la vida, el territorio y sus recursos, a los niños, a los jóvenes, a la naturaleza”, asegura Klinger, señalando que el encuentro entre liderazgos empresariales, académicos y comunitarios “es un tipo de relación que se da desde la complementariedad”.

Con su acompañamiento, Regenera Nuquí ha desarrollado iniciativas como Colores de Nuquí, una actividad que convocó en octubre a los habitantes del territorio a participar en la transformación de los espacios públicos del centro del municipio con murales, talleres y jornadas de limpieza con el fin de atraer a los visitantes a esta zona.

Regenera Nuquí continuará en el 2026 con otros proyectos que necesitan también de la voz de líderes como Josefina Klinger para hacer la diferencia en el territorio, como el festival gastronómico Chocozón, que celebrará en marzo de 2026 la identidad cultural y culinaria de región.

Klinger y su organización Mano Cambiada han beneficiado de manera directa a más de 100 familias y, de forma indirecta, a cerca de 9.000 personas. Su trabajo para generar un impacto real en el territorio hizo que fuera reconocida entre los 100 Nuevos Líderes de Colombia, una iniciativa de Prisa Media que destaca los aportes de personas y organizaciones al bienestar del país.

“Cuando el territorio brinda posibilidades, uno se queda. Se despertó en mí una vocación que me va a acompañar hasta el día en que me muera: la búsqueda permanente del bien común,” afirmó Klinger.