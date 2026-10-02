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02 oct 2026 Actualizado 21:00

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Medellín

Abren convocatoria para 44 estímulos culturales en Bello

La convocatoria cuenta con una inversión de $187 millones y contempla 44 estímulos para artistas, gestores culturales, colectivos y organizaciones del municipio. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de octubre.

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Foto: Cortesía Alcaldía de Bello

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Cultura, puso en marcha la segunda fase del Programa de Estímulos y Concertación 2026, una convocatoria dirigida a fortalecer los procesos artísticos y culturales del municipio.

En esta nueva etapa podrán participar artistas, creadores, gestores culturales, colectivos y organizaciones de Bello que cumplan con los requisitos establecidos para cada modalidad y estén caracterizados ante la Secretaría de Cultura.

La convocatoria contempla dos modalidades: Gestión de Audiencias y Producción – Fase 2. Las propuestas deberán ser postuladas mediante el formulario disponible en cultura.bello.gov.co.

44 estímulos y $187 millones

Para esta fase, la Administración Municipal destinó $187 millones, que serán distribuidos en 44 estímulos. Para a modalidad de Producción – Fase 2 se entregarán 12 estímulos para apoyar la creación y desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Por su parte, Gestión de Audiencias contempla 24 estímulos para la agenda cultural y otros ocho destinados a eventos de ciudad. Los proyectos podrán estar relacionados con diferentes áreas, entre ellas música, danza, literatura, artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, circo, patrimonio y cultura urbana.

La modalidad de Gestión de Audiencias busca promover la circulación de propuestas culturales y generar espacios de encuentro entre las expresiones artísticas y la ciudadanía. Las personas interesadas podrán realizar el proceso de caracterización y recibir orientación en la Biblioteca Marco Fidel Suárez o mediante el correo observatoriocultura@be llo.gov.co.

Más información

De acuerdo con la Administración Municipal, este trámite tiene una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos. Además, la convocatoria estará abierta hasta las 12:00 de la noche del martes 13 de octubre de 2026.

Con esta segunda fase, la Alcaldía de Bello busca continuar respaldando los procesos de creación, formación, circulación y relación con los públicos, así como contribuir al fortalecimiento del sector artístico y cultural local.

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