Hallaron sin vida a una persona que podría ser Julián Hincapié, estaba desaparecido en Anorí

Anor´- Antioquia

Este viernes fue hallado un cuerpo sin vida en alto estado de descomposición en una zona rural del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia. Al parecer, sería el Julián Hincapié desaparecido desde el pasado 10 de septiembre.

Aunque en el territorio algunas personas señalan que esta persona trabajó en la organización Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia en el área de las comunicaciones, desde la alcaldía manifiestan no tener conocimiento de esa información y más bien lo tenían referenciado como un minero.

“Aquí cerquita de La Serrana, donde se toma el agua del municipio. Ahí se encontró un cuerpo, va bastante descompuesto, ya prácticamente los meros huesos. Una persona lo encontró, informó, los bomberos procedieron a recogerlo. Me dice mi secretario de gobierno que la novia reconoció elementos personales de él”, relató el alcalde de Anorí, Gustavo Silva.

El mandatario manifestó que el cuerpo será llevado a Medicina Legal de Medellín para que adelante su plena identificación y determinar si se trata del muchacho reportado como desaparecido. Por ende, se desconocen los móviles de su muerte y responsables.