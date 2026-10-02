Formulan cargos a exfuncionarias del Hospital de Santa Fe de Antioquia por presuntas irregularidades

Santa Fe de Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgerente del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, Claudia María Calderón Rueda, y dos exintegrantes de su equipo administrativo por presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos entre 2022 y 2024.

El expediente vincula formalmente a Sandra Janeth López Urrego, del área de Tesorería, Nómina y Prestaciones, y a Lady Esney Flórez Arena. La investigación busca esclarecer la desviación de fondos desde cuentas bancarias de la E. S. E. hacia la cuenta personal de una funcionaria de la misma entidad.

Auditoría financiera y tipificación de la conducta

Para respaldar el pliego de cargos, el órgano de control realizó inspecciones técnicas y financieras dirigidas a reconstruir la trazabilidad de los giros. El análisis contrastó los registros contables con los comprobantes de egreso y las identidades de los beneficiarios finales de cada transacción.

En el dictamen disciplinario, la Procuraduría tipificó la actuación de Calderón Rueda y Flórez Arena como falta grave a título de culpa gravísima. En contraste, la conducta de López Urrego fue calificada como falta gravísima cometida a título de dolo, al presumir intencionalidad en las maniobras.

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Control institucional en la red hospitalaria del departamento de Antioquia se mantiene

Este proceso forma parte de las acciones de fiscalización que adelanta el Ministerio Público sobre la gestión presupuestal en las E. S. E. del departamento de Antioquia, orientadas a garantizar la transparencia en la salud pública y la protección del patrimonio estatal.

De comprobarse la responsabilidad de las exfuncionarias en las etapas posteriores del juicio disciplinario, las procesadas podrían afrontar sanciones que van desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación general para ejercer funciones públicas por varios años.