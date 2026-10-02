Medellín avanza en la atención integral y psicosocial de las víctimas del conflicto armado
La iniciativa busca mitigar las afectaciones emocionales, el desarraigo y la pérdida de redes de apoyo causadas por delitos como el desplazamiento y la desaparición.
Medellín
La Alcaldía de Medellín mantiene la estrategia de acompañamiento psicosocial continuo orientada a víctimas del conflicto armado y sus familias. Esta iniciativa, liderada por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, busca contrarrestar las afectaciones emocionales, la pérdida de redes de apoyo y el desarraigo provocados por delitos como el desplazamiento forzado, homicidios y desapariciones.
Durante el 2026, con corte al mes de agosto, un total de 766 personas han recibido atención profesional personalizada. Esta cifra se suma a los 2.746 ciudadanos asesorados entre 2024 y 2025, consolidando la cobertura institucional amparada en la Ley 1448 de 2011 y su actualización mediante la Ley 2421 de 2024.
Metodología y acceso a las rutas de atención
El proceso contempla hasta seis sesiones de intervención que abarcan diagnóstico, orientación emocional, seguimiento y cierre. Los encuentros se desarrollan bajo modalidades individuales, familiares o grupales, adaptándose a los recursos de afrontamiento y al entorno de cada participante para facilitar la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Más información
Los afectados pueden acceder a esta oferta pública en los puntos de atención institucional de la administración municipal o mediante la remisión de otras entidades. Actualmente, el gobierno local realiza seguimiento a tres hogares atendidos con el objetivo de documentar testimonios que visibilicen el impacto de estos procesos en la comunidad.