Medellín avanza en la atención integral y psicosocial de las víctimas del conflicto armado

Medellín

La Alcaldía de Medellín mantiene la estrategia de acompañamiento psicosocial continuo orientada a víctimas del conflicto armado y sus familias. Esta iniciativa, liderada por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, busca contrarrestar las afectaciones emocionales, la pérdida de redes de apoyo y el desarraigo provocados por delitos como el desplazamiento forzado, homicidios y desapariciones.

Durante el 2026, con corte al mes de agosto, un total de 766 personas han recibido atención profesional personalizada. Esta cifra se suma a los 2.746 ciudadanos asesorados entre 2024 y 2025, consolidando la cobertura institucional amparada en la Ley 1448 de 2011 y su actualización mediante la Ley 2421 de 2024.

Metodología y acceso a las rutas de atención

El proceso contempla hasta seis sesiones de intervención que abarcan diagnóstico, orientación emocional, seguimiento y cierre. Los encuentros se desarrollan bajo modalidades individuales, familiares o grupales, adaptándose a los recursos de afrontamiento y al entorno de cada participante para facilitar la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Más información Vendedores informales en el centro de Medellín reciben dotación especial para dignificar su labor

Los afectados pueden acceder a esta oferta pública en los puntos de atención institucional de la administración municipal o mediante la remisión de otras entidades. Actualmente, el gobierno local realiza seguimiento a tres hogares atendidos con el objetivo de documentar testimonios que visibilicen el impacto de estos procesos en la comunidad.