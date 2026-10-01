Lionel Messi oficialmente es el dueño de un equipo en España: detalles, precio de compra y más

El Club Deportivo Eldense, club que milita en LaLiga Hypermotion, ha anunciado oficialmente la adquisición de la entidad por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

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El club alicantino ha señalado en un comunicado que con la adquisición por parte del astro argentino se está “dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”.

El comunicado del Eldense

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte.

Por cuánto compró Messi al Eldense

Se estima que el argentino adquirió el 100% de las acciones del club por una cifra cercana a los 12 millones de euros.

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Asimismo, desde ya comienza a generarse el morbo de lo que será el duelo entre Eldense (de Lionel Messi) y Almería (de Cristiano Ronaldo). A mediados de agosto se jugó el encuentro que dejó la victoria de Almería por 3-0, el juego de vuelta será en mayo de 2027.

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