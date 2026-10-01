Universidad de Los Andes abre las puertas de Vamos Pa’Lante 2026 con donación de $100 millones

Raquel Bernal y Universidad de Los Antes. Fotos: Redes sociales / Página de la Universidad

Raquel Bernal, rectora de la Universidad de Los Andes, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de Vamos Pa’Lante 2026, una campaña que, como cada año, apoyará a jóvenes para que no abandonen sus estudios universitarios, pero también a aquellos que se hayan visto afectados por el terremoto del 10 de agosto.

“Seguimos con el mismo compromiso de cuidar el futuro de nuestros jóvenes que están en riesgo de desertar de la universidad, pero las universidades que hacemos parte de esta iniciativa queremos aportar nuestra experiencia de recaudación al servicio de los estudiantes afectados por el terremoto”, dijo.

Para iniciar Vamos Pa’Lante 2026, la rectora anunció una donación inicial de $100 millones.

“Vamos a financiar 500 estudiantes de universidades zonas afectadas por el terremoto”, indicó. Entre ellas están:

Universidad Autónoma de Manizales

Universidad Autónoma de Occidente en Cali

Universidad Libre en Pereira

Uniclaretiana de Quibdó

Además, Vamos Pa’lante contará con el apoyo de varias instituciones y aliados para seguir impulsando el futuro de estudiantes de todo el país:

Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico ( EAFIT )

) Instituto Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA (ICESI)

Universidad del Norte

Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

Escuche la entrevista con la rectora de la Universidad de Los Andes aquí:

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¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales: