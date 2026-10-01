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01 oct 2026 Actualizado 13:42

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Campesinos de Putumayo tienen voluntad de erradicar manualmente hoja de coca: Gobernador Jhon Molina

El gobernador afirmó que en el Putumayo 22.000 familias dependen de los ingresos del cultivo de hoja de coca

Campesinos de Putumayo tienen voluntad de erradicar manualmente hoja de coca: Gobernador Jhon Molina

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El gobernador del Putumayo, John Molina, se refirió en 6AM W de Caracol Radio a la preocupación que existe en el departamento por el plan piloto de fumigación de cultivos de coca anunciado por el Gobierno Nacional y aseguró que las comunidades campesinas estarían dispuestas a avanzar en una erradicación manual, siempre que exista un compromiso de inversión social.

22.000 familias dependen de los cultivos de coca

Según explicó el mandatario departamental, alrededor de 22.000 familias del Putumayo dependen económicamente de los ingresos provenientes de los cultivos de hoja de coca, cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, representa cerca del 23 % de la población del departamento.

En desarrollo...

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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