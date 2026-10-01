Gimnasio José Joaquín Casas cerrará sus puertas en 2026 tras 67 años de historia educativa en Bogotá

El Gimnasio José Joaquín Casas, confirmó por medio de una carta que cerrará definitivamente sus operaciones al finalizar 2026, luego de 67 años de historia en el sector educativo.

La institución informó, mediante una carta que ya fue comunicada a su comunidad educativa, que las actividades académicas finalizarán el próximo 30 de noviembre.

El colegio inició sus actividades en 1959, bajo la dirección de don Jaime Leal González, con 40 estudiantes. Desde entonces, ha formado a varias generaciones de alumnos y se convirtió en una institución reconocida por su trayectoria educativa.

El cierre será el 30 de noviembre

De acuerdo con la información conocida, el calendario académico del colegio se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, fecha en la que terminarán oficialmente sus actividades académicas.

El anuncio marca el cierre de una institución con más de seis décadas de presencia y que comenzó con apenas 40 estudiantes en 1959.

En su mensaje, el Gimnasio José Joaquín Casas resumió el significado de esta decisión con una frase dirigida a sus estudiantes, profesores, familias, alumnos y exalumnos: “Una institución que cierra, pero no una historia”.

Carta del Gimnasio José Joaquín Casas

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