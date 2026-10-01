Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 oct 2026 Actualizado 13:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Secretario de Seguridad de Norte de Santander lamentó alerta de EE. UU. para no viajar al territorio

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad clasificando al departamento de Norte de Santander en el Nivel 4 (“No viajar”).

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, habla sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, habla sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera

00:00:0008:12
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera.

Noticia en desarrollo...

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0008:12
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado