Secretario de Seguridad de Norte de Santander lamentó alerta de EE. UU. para no viajar al territorio

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George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, habla sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera

George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera.

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