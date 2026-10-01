Secretario de Seguridad de Norte de Santander lamentó alerta de EE. UU. para no viajar al territorio
El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad clasificando al departamento de Norte de Santander en el Nivel 4 (“No viajar”).
George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, habla sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera
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George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre la alerta roja que EE. UU. emitió a sus conciudadanos para que eviten viajar a esta zona de frontera.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...