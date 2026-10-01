Clínica de los Andes de Tunja reabre su servicio de urgencias tras casi siete meses de cierre

La clínica espera atender nuevamente accidentes de tránsito y ampliar la atención a usuarios de EPS, medicina prepagada y pólizas de salud.

Tunja

La Clínica de los Andes de Tunja confirmó la reapertura de su servicio de urgencias este primero de octubre, después de permanecer cerca de siete meses cerrado. Edgar Ortiz, gerente de la institución, explicó que durante este periodo se realizaron diferentes inversiones y adecuaciones en la infraestructura.

“La junta directiva ya ordenó la apertura del servicio de urgencias en la Clínica de los Andes”, señaló, quien explicó que inicialmente el cierre estuvo relacionado con dificultades financieras derivadas de las carteras pendientes.

El gerente indicó que aprovecharon este tiempo para intervenir el área de urgencias y otros espacios de la clínica.

“A medida que pudimos empezar a tener recursos también aprovechamos el tiempo de cierre del servicio de urgencias para poder mejorar las instalaciones físicas y dar otra presentación a este servicio”, afirmó.

Además, se hicieron adecuaciones en un piso que será destinado a medicina prepagada y en el quinto piso de hospitalización general.

“Embellecimos mucho más la clínica, la volvimos más con una presentación más de calidad, más elegante, más formal y pues más cálida”, manifestó.

Frente a los pacientes que lleguen a la institución, Ortiz explicó que el servicio deberá atender las urgencias de acuerdo con la normatividad vigente, pero aclaró que no toda consulta corresponde a una urgencia.

“La norma es clara, un servicio de urgencias por supuesto atiende las urgencias que llegan”, sostuvo.

Añadió que los pacientes serán clasificados para determinar la gravedad de su condición.

“Nosotros tenemos que atender obviamente a la población que llegue, pero también tenemos el deber de clasificar esa urgencia”, explicó.

En los casos en los que el paciente no tenga convenio con la clínica, la prioridad será estabilizarlo y posteriormente definir el traslado a la institución correspondiente.

“Lo más importante en una urgencia es estabilizar el paciente”, enfatizó.

La clínica actualmente trabaja con entidades como Sura, medicinas prepagadas y pólizas de salud, mientras adelanta conversaciones para incorporar a Salud Total.

Esperan nuevos pacientes con la reapertura

El gerente señaló que todavía no pueden establecer cuántas urgencias recibirán mensualmente, debido a que algunos contratos que anteriormente representaban un alto volumen de pacientes ya no están vigentes.

“En el pasado (...) tendríamos alrededor de 2.300 a 2.500 urgencias. Pero ya hoy en día el contrato con esta empresa ya no existe, entonces no esperamos esos volúmenes”, explicó.

La institución también espera recibir nuevamente pacientes relacionados con accidentes de tránsito y empresas de riesgos laborales.

“Lo más importante para nosotros en el servicio de urgencias es el beneficio también para los accidentes de tránsito”, indicó.

Ortiz aseguró que la apuesta de la clínica será por una atención personalizada: “La prioridad no es el volumen, no es vender por vender servicios, es vender con calidad y vender con calidez, con oportunidad y con pertinencia”.

La reapertura está prevista para este primero de octubre, aproximadamente desde las 7:00 de la mañana.