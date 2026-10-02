En Cali bajan los homicidios, el hurto a comercios y robo de celulares en septiembre de 2026
En la ciudad el hurto de automotores pasó de 113 registros en 2025 a 71 durante septiembre de 2026.
Al cierre del noveno mes del presente año, la Capital del Valle registró una disminución del 16% en la cifra de homicidios.
La ciudad registró 77 muertes violentas, 15 casos menos que los 92 contabilizados en el mismo mes de 2025.
Se mantienen a la baja los delitos de alto impacto en la ciudad, con un descenso del 59% en el hurto a comercios y del 46% en los robos de celulares.
Durante los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, cuando en la ciudad se celebró ‘Amor y Amistad’, también se logró una disminución en los homicidios, con siete casos, frente a los 12 que se reportaron en 2025.
Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, en Cali 846 personas han perdido la vida de manera violenta.
Otros delitos
El hurto a comercios bajó 59%, el hurto de celulares cayó 46%, con 548 reportes el año pasado frente a 298 denuncias en septiembre de 2026. El hurto de automotores pasó de 113 registros en 2025 a 71 durante septiembre de 2026, mostrando una disminución del 37%.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...