Productores del campo en Boyacá ya empiezan a sentir los efectos del Fenómeno de El Niño

Los efectos del déficit hídrico ya empiezan a sentirse en el campo de Boyacá, de acuerdo con los reportes citados por Andrés Leonardo Becerra, secretario de Agricultura del departamento. En el caso de la papa, señaló que se ha registrado una disminución en los rendimientos, además de un aumento de plagas y enfermedades asociado a los cambios de temperatura.

El funcionario explicó que las afectaciones también alcanzan los forrajes y pasturas utilizados para la ganadería de carne y leche, debido a la reducción del régimen hídrico. Ante este escenario, la Secretaría de Agricultura emitió una circular dirigida a alcaldías, distritos de riego y asociaciones de productores para establecer mecanismos de reporte sobre daños en cultivos y sistemas agrícolas.

Becerra advirtió que las proyecciones apuntan a que entre 20.000 y 30.000 hectáreas podrían verse afectadas cuando el Fenómeno de El Niño alcance su fase más crítica, prevista para octubre, noviembre y diciembre.

El secretario sostuvo que el impacto no se limitaría a la producción agrícola, sino que podría comprometer el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria del departamento.