12 candidatos cumplen requisitos para aspirar a la Rectoría de la UPTC

La Secretaría General de la UPTC publicó el listado luego de que el Comité Electoral y el Comité de Personal Docente de Asignación de Puntaje revisaran las hojas de vida y certificaciones presentadas por los aspirantes, con acompañamiento de Control Interno y veedores.

Los candidatos que cumplieron los requisitos son Luis Ángel Lara González, Segundo Abrahán Sanabria Gómez, Jorge Iván Londoño Vélez, Luis Bernardo Díaz Gamboa, Rodrigo Cortés Borrero, Luis Gabriel Márquez Díaz, John William Rosso Murillo, Edgar Fernando Cervantes Díaz, Segundo Agustín Martínez Ovalle, Iván Mauricio Rojas Ruíz, Sonia Consuelo Benítez Camargo y Luis Alejandro Fonseca Páez.

Los nueve aspirantes que no cumplieron los requisitos son Alejandro Acevedo Amorocho, Susan Carolina Peñuela Rodríguez, Jean Paul Pico Hernández, Ramses Jonás Vargas Lamadrid, William Gómez Valencia, Alexander Leoned Acevedo Alhucema, Jorge Alberto Celis Correa, William Guillermo Naranjo Acosta y Fabio Iván Rey Navas. Según el cronograma, cada aspirante será notificado individualmente por correo electrónico y recibirá la ficha de evaluación con el resultado de la revisión y, en los casos de incumplimiento, los requisitos que motivaron esa decisión.

Los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el primero y el seis de octubre, de manera presencial ante la Secretaría General, en la sede central de Tunja, o mediante el correo institucional habilitado para este proceso.

El 14 de octubre se publicará el listado definitivo de candidatos admitidos. Posteriormente, el 4 de noviembre se realizará la consulta al estamento de graduados y el 5 de noviembre las consultas de docentes, administrativos y estudiantes. El consolidado de resultados será publicado el 13 de noviembre y enviado al Consejo Superior, que tiene prevista sesión el 19 de noviembre para elegir al rector de la UPTC para el periodo 2027-2030.

Estos son los 12 candidatos que cumplen requisitos para aspirar a la Rectoría de la UPTC: