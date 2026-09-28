Policía de Barranquilla reporta 66 capturados y nueve armas de fuego incautadas el fin de semana. Foto: Policía de Barranquilla.

Un total de 66 personas fueron capturadas durante el fin de semana en Barranquilla y su área metropolitana, en medio de los operativos desplegados por la Policía para contrarrestar distintos delitos. De los detenidos, 60 fueron sorprendidos en flagrancia y seis tenían órdenes judiciales.

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Durante las acciones, las autoridades también incautaron nueve armas de fuego y 385 armas blancas, elementos que, según la Policía, fueron retirados de las calles como parte de los controles de seguridad y convivencia.

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Los procedimientos permitieron además recuperar siete motocicletas y un vehículo que habían sido reportados como hurtados. Los automotores quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procesos correspondientes.

Los operativos contaron con la participación de unidades de investigación criminal, inteligencia, GAULA y grupos de operaciones especiales, entre otras capacidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Más de 10.000 llamadas atendidas

En materia de convivencia, el Centro Automático de Despacho (CAD) atendió 10.358 llamadas durante el fin de semana. Entre ellas, 695 estuvieron relacionadas con riñas y 859 con alteraciones a la tranquilidad.

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Como parte de los controles, las autoridades reportaron además el desmonte de cuatro pick-ups y la imposición de 638 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016.

Asimismo, 85 personas fueron trasladadas a la Unidad de Servicios Especiales de Convivencia y Justicia (UCJ).

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, señaló que los resultados corresponden a los planes que la institución desarrolla en distintos sectores de la ciudad y su área metropolitana.

“Estas acciones se encuentran enmarcadas en los diferentes planes que venimos desarrollando, como el Plan Cazador y el Plan Zona Segura Sin Tregua frente a la Extorsión”, afirmó el oficial, quien agregó que continuarán los operativos focalizados contra las diferentes manifestaciones delictivas.