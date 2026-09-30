Manchester City y las duras sanciones a las que se expone tras violar reglas de la Premier League

No cesa el escándalo respecto a los líos financieros del Manchester City y su posible llegada a segunda división. César Augusto Londoño habló en 6AM W sobre los detalles del proceso y el fuerte castigo que podría avecinarse.

¿Qué pasó con el Manchester City?

La Premier League confirmó 29 de septiembre que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023. El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

“El Fair Play Financiero es una fórmula de equilibrio económico establecido por la UEFA, en la que los equipos de fútbol no pueden invertir más de lo que recaudan por televisión, taquillas, publicidad, etc. Hay un límite para evitar que se desborden los gastos y haya dificultades”, explicó César Augusto Londoño sobre la razón de los juicios en contra del City.

Según lo dispuesto por una comisión independiente, el equipo de Manchester es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un “plan encubierto” por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club. De este modo, el City era capaz de registrar en sus cuentas unos gastos operativos muy inferiores a los reales, además de otras irregularidades financieras.

Le puede interesar: Gustavo Alfaro sobre el nuevo ciclo de la Selección Colombia: “Está en un proceso de cambio parcial”

¿Qué sanciones podrían recaer contra el Manchester City?

La mencionada comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el Manchester City, que puede ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga. Asimismo, el equipo puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

“Ahora viene una apelación del City, que seguramente no surtiá efectos y volverían a recurrir al TAS para buscar un gran perdón sobre este tipo de cosas. Se han unido todos los clubes de la Premier se han unido para poder resarcir por pérdidas deportivas lo que ha hecho el City”, concluyó Londoño.

Lea también acá: Miguel Herrera sobre amistoso Colombia - Mexico: “Con Luis Díaz pudo ser un resultado diferente”