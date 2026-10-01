Inician las obras para retirar “La Bonga” por riesgo en Santa Marta

Santa Marta

La tala de la ceiba o “bonga” ubicada en la carrera 16 del barrio 20 de Julio, en el norte de Santa Marta, había generado controversia entre líderes comunitarios y ambientalistas de la ciudad. El árbol, considerado un símbolo del sector y con más de cien años de historia, tiene opiniones divididas sobre su conservación o retiro definitivo del lugar.

“Nos ha afectado bastante comenzamos a observar los animales, las ratas, las casas están llenas de comején, está en riesgo de caerse, entonces estamos corriendo peligro porque nosotros vivimos acá debajo del árbol”, expresó una de las afectadas.

Las autoridades en el distrito manifiestan que durante un tiempo se hizo seguimiento y diferentes tratamientos con el propósito de preservar la bonga. Sin embargo, tras la afectación que presentaba desde la base y las raíces, se determinó que ya no era posible garantizar su permanencia.

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“Está con nosotros Tránsito Distrital, Secretaría de Gobierno, Secretaría eh de Infraestructura, ATESA, entre otros, para esta operación, la cual lleva tres equipos de maquinaria pesada con grúas de canastas de hasta 20 m, teniendo en cuenta la altura. Para poder hacer esta operación eh hemos tenido que desocupar todo el sector”, dijo Darío Linero Mejía, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc).

Con el paso de los años el tronco se ha deteriorado y varias ramas han caído durante temporadas de lluvias, situación que mantiene en alerta a la comunidad.