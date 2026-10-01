Aplazado el inicio de las obras de la vía a la Universidad del Magdalena “Camino al Río”/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta, anunció que las obras de la vía a la Universidad, proyecto denominado “Camino al Río”, fue aplazado. El proyecto busca mejorar la conexión vial entre la Troncal del Caribe y la Avenida del Río, en un sector donde confluyen varios barrios y la Universidad del Magdalena.

La obra contempla 750 metros lineales de doble calzada y una inversión de 34.514 millones de pesos. El proyecto también incluye la construcción de dos box culvert laterales, cada uno con una longitud de 850 metros, infraestructura que permitirá el manejo de las aguas y acompañará el desarrollo de la nueva vía.

Solicitud de la Universidad del Magdalena

Sobre el tema la Universidad del Magdalena expresó su preocupación por algunos aspectos técnicos y financieros del proyecto, en una carta enviada al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello expresaron sus preocupaciones institucionales, por lo que solicitan una concertación técnica y predial.

“Desde la universidad reiteramos, estamos en la mayor disposición, siempre lo hemos tenido, de trabajar por la por el progreso de Santa Marta, pero creemos que nuestra responsabilidad es garantizar que las obras se hagan bien y que en el caso mío como rector de la institución tengo que salvaguardar y proteger no solamente los bienes materiales de la institución, sino también las afectaciones posibles a la seguridad vial y a la integridad de nuestra comunidad universitaria”, dijo Pablo Vera rector de la Universidad del Magdalena.