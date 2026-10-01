Múltiples capturas asestan duro golpe a tres grupos criminales en Antioquia

Medellín

En un contundente operativo contra la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la Nación coordinó la captura de 30 presuntos integrantes de las estructuras criminales La Miel, Los Nico y Los Gavilanes, señaladas de dinamizar el homicidio y el tráfico de estupefacientes en el Suroeste y Occidente antioqueño.

Las detenciones fueron ejecutadas por el CTI, la Policía y el Ejército Nacional mediante 55 diligencias de allanamiento. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron armas de fuego —entre ellas una subametralladora mini Uzi— y más de 9.000 dosis de estupefacientes.

Impacto a bandas y nexos con el Clan del Golfo

A la banda La Miel se le atribuye el narcomenudeo en Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia, además de al menos 24 homicidios, incluido un crimen colectivo perpetrado en febrero de este año en medio de disputas por control territorial en el Suroeste.

Por su parte, Los Nico y Los Gavilanes operaban como outsourcing criminal del Clan del Golfo en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, donde mantenían puntos fijos de expendio de droga.

Los 30 procesados serán presentados ante jueces de control de garantías para la imputación de cargos por concierto para delinquir, homicidio y porte de estupefacientes.