El municipio de Bello avanza en la Libertad Religiosa de Cultos

Medellín, Antioquia

El municipio de Bello avanza en la implementación de su Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos, luego de la oficialización del decreto que reglamenta la Matriz de Seguimiento, una herramienta que permitirá orientar, evaluar y hacer seguimiento a las acciones contempladas en esta iniciativa.

La política pública fue adoptada en 2023 mediante el Acuerdo Municipal número 12 del 14 de noviembre, como una hoja de ruta para promover la libertad religiosa y de cultos y fortalecer los espacios de participación y diálogo entre las comunidades religiosas y la Administración Municipal.

La matriz estratégica contempla cinco líneas de trabajo: libertad religiosa y sus ámbitos; participación de las entidades y organizaciones sociales en la cultura ciudadana y democrática; educación; paz con enfoque territorial; y cooperación internacional interreligiosa para el desarrollo.

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De acuerdo con la Administración Municipal, estos ejes permitirán orientar la ejecución de las acciones y facilitar el seguimiento a los avances de la política pública, mediante un trabajo articulado entre las instituciones y los diferentes actores del sector interreligioso.

La secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana, Jenyfer López Pérez, destacó que esta política busca garantizar el derecho a la libertad religiosa desde el reconocimiento, el respeto y la participación de las comunidades.

La Mesa Interreligiosa implementa acciones comunitarias frente a la iniciativa

La implementación también está articulada con el Plan de Desarrollo “Juntos Construimos”, a través del proyecto “Desarrollo de estrategias para la atención integral del sector interreligioso del Municipio de Bello”, que contempla el fortalecimiento de acciones comunitarias mediante la Mesa Interreligiosa.

Con la reglamentación de esta matriz, Bello fortalece los mecanismos para hacer seguimiento a las cinco líneas estratégicas de su Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos y consolida espacios de articulación entre las organizaciones religiosas y la institucionalidad municipal.