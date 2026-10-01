Gobernación de Antioquia entrega equipos tecnológicos a 45 concejos municipales

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia entregó este miércoles equipos tecnológicos y elementos de oficina a 45 concejos municipales del departamento, con el propósito de fortalecer sus labores administrativas y mejorar las condiciones en las que trabajan los concejales.

La entrega, realizada a través de la Secretaría de Gobierno y la Gerencia de Municipios, incluyó computadores, impresoras y cerca de 400 sillas de oficina para los integrantes de estas corporaciones.

La secretaria de Gobierno de Antioquia, María Patricia Giraldo, explicó que la selección de los municipios beneficiados se realizó a partir de diagnósticos sobre las necesidades administrativas y técnicas de los territorios.

“Desde la Gobernación reconocemos las necesidades de los municipios. Previo a esta entrega hicimos diagnósticos sobre las necesidades administrativas y priorizamos los municipios que más necesitaban este tipo de equipos”, señaló la funcionaria.

Una respuesta a las necesidades de los concejos

De acuerdo con la Gobernación, el gobernador Andrés Julián recorrió cerca del 80 % de los concejos municipales del departamento, donde pudo conocer de primera mano las dificultades relacionadas con equipos y elementos necesarios para el funcionamiento de estas corporaciones.

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El Gerente de Municipios, David Palacio Parra, aseguró que la entrega representa el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los concejales. La iniciativa se suma a la realizada en 2025, cuando la Gobernación de Antioquia entregó dotación a 24 municipios del departamento.

El presidente del concejo de Venecia Eider Mejía Sánchez, destacó que la falta de algunos elementos dificultaba las labores de la corporación. “En nuestro concejo municipal no tenemos impresora y esta dotación ayuda a las labores que realizamos para la comunidad”, explicó.

Según la administración departamental, la entrega busca contribuir al mejoramiento de la atención a la ciudadanía en los municipios y brindar mejores condiciones para el desarrollo de las funciones de los concejales.