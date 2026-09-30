Valle de Tenza busca una marca turística para conquistar nuevos visitantes

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, lideró este encuentro con los representantes del Gobierno de Canarias, España y los alcaldes del Valle de Tenza / Foto: Gobernación de Boyacá.

Santa María

Los 11 municipios del Valle de Tenza comenzaron a trabajar en la construcción de una marca turística regional, con el acompañamiento de empresarios y representantes del Gobierno de Canarias, España. La iniciativa busca identificar los principales atractivos de cada localidad y estructurar una ruta que permita promocionar el territorio a nivel nacional e internacional.

El alcalde de Santa María, Rubén González, aseguró que el primer paso será realizar un inventario de los sitios turísticos y culturales que tiene cada municipio.

“Lo principal es hacer inventario de los sitios que poseemos cada municipio, cada sector del Valle de Tenza. Eso es lo primero que se va a hacer; ellos van a hacer un balance y ya iniciamos el proceso del acompañamiento para poder seguir el proyecto que tienen proyectado para la región”, dijo.

De acuerdo con el mandatario, la participación de Canarias contempla asesoría, acompañamiento y posibilidades de articulación empresarial para fortalecer la promoción turística del territorio.

“La idea es cómo hacer una ruta turística por los 11 municipios que conforman el Valle de Tenza. Ellos también quieren integrarse con el territorio para mostrar nuestros municipios a nivel internacional y, obviamente, también nacional”, manifestó González.

Durante varios días, los representantes españoles recorrerán los municipios para conocer directamente sus atractivos y sitios emblemáticos. Santa María será uno de los puntos de esta agenda de visitas.

“En estos tres o cuatro días van a estar en todo el sector. Puntualmente el viernes estarán en Santa María, pero además estarán en Somondoco, La Capilla y así sucesivamente van a ir por todos los municipios a conocer los sitios emblemáticos”, añadió el mandatario.

El alcalde destacó algunos de los lugares de su municipio que podrían hacer parte de esta oferta turística, entre ellos el Pozo de la Calavera, los Pozos Azules, la Huella de Iguanodón y el sendero hacia el sector de La Cristalina.

La apuesta regional busca que estos atractivos sean articulados dentro de una propuesta común que permita presentar al Valle de Tenza como un destino turístico integrado, aprovechando la identidad y las particularidades de sus 11 municipios.