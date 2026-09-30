Así será la quinta edición del Día Departamental de la Papa en Boyacá

Este viernes se realizará en la Plaza de Bolívar de Tunja la quinta edición del Día Departamental de la Papa, una jornada que reunirá a campesinos y agricultores dedicados al cultivo. Andrés Leonardo Becerra, secretario de Agricultura de Boyacá, explicó que los productores tendrán espacios para mostrar diferentes formas de comercialización y transformación del tubérculo.

Durante la jornada habrá muestras de papa fresca, congelada y frita, además de productos como papa elaborada a base de cerveza y diferentes preparaciones gastronómicas. También están previstas actividades como el concurso de peladores de papa, la elección de la papa más grande y el denominado «turma running». El secretario señaló que el departamento es actualmente el segundo productor de papa del país, después de Cundinamarca, tanto en producción como en área cultivada.

Becerra también destacó que uno de los retos del sector es avanzar en la transformación del producto para generar mayor valor agregado. Según explicó, desde la Secretaría de Agricultura se han impulsado equipos como cepilladoras, clasificadoras y lavadoras, además de asistencia técnica y orientación para la compra de semillas certificadas. La actividad se desarrollará en el marco del Día de la Boyacensidad y del Festival Internacional de la Cultura Campesina.