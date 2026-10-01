Imputados presuntos abusadores sexuales por delitos en Magangué y Montecristo, Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres señalados de incurrir en presuntos abusos sexuales en Magangué y Montecristo (Bolívar). Se trata de hechos independientes entre sí.

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Labores investigativas lideradas por un fiscal de la Seccional Bolívar evidenciaron como un hombre de 81 años habría abusado sexualmente a una menor de edad quien, producto de las agresiones, quedó en embarazo. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, en el barrio Las Delicias de Magangué.

Por estos hechos, el pasado 28 de septiembre uniformados de la Policía Nacional capturaron al ahora investigado en el municipio de Santo Tomás (Atlántico).

Por otro hecho, ocurrido en febrero de 2024, fue asegurado un hombre de 21 años que habría abusado sexualmente de su prima, de 12 años. Los vejámenes se registraron en la vereda San Mateo del municipio de Montecristo.

La detención del procesado se produjo el 16 de septiembre anterior en Medellín (Antioquia), por uniformados de la Policía Nacional. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años que les fue imputado.

Por decisión judicial el adulto mayor cumplirá detención domiciliaria debido a una enfermedad terminal que padece. El otro procesado fue afectado con aseguramiento en establecimiento carcelario.