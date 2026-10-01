Cartagena reúne a organismos de derechos en Cumbre Iberoamericana sobre Movilidad Humana

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 se desarrolla en Colombia la VIII Cumbre Iberoamericana de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), un encuentro que tiene como eje central los desafíos que enfrenta la región en materia de movilidad humana, protección de derechos y gobernanza.

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La jornada es encabezada por la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, quien durante la apertura destacó la importancia de articular el trabajo de las instituciones nacionales y subnacionales de derechos humanos frente a las situaciones que afectan a las personas migrantes y refugiadas.

Uno de los principales espacios de la agenda corresponde a la primera sesión conjunta de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la FIO y el Grupo de Trabajo sobre Población Migrante y Refugiada de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

Durante este encuentro, representantes de diferentes organismos de derechos humanos de la región abordaron asuntos relacionados con la protección de las personas que atraviesan procesos migratorios y las respuestas institucionales ante las nuevas dinámicas de movilidad.

Entre los puntos tratados estuvo la presentación del informe ejecutivo anual de la coordinación de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas. Asimismo, los participantes aprobaron unas directrices relacionadas con el papel de las instituciones de derechos humanos frente a las desapariciones de personas ocurridas en contextos de movilidad humana.

La agenda también incluyó la revisión de un proyecto de directrices enfocado en la protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de movilidad humana. El documento se encuentra en proceso de construcción y busca establecer orientaciones para la actuación de las instituciones frente a esta población.

Otro de los asuntos revisados durante la jornada fue el contenido de la declaración conjunta que será presentada en el marco de la cumbre, en la que se recogerán los principales planteamientos surgidos de las discusiones entre las instituciones participantes.

El encuentro se extenderá hasta el 2 de octubre y reúne a organismos de derechos humanos de distintos países iberoamericanos para intercambiar experiencias y establecer líneas de trabajo frente a los retos que plantea la movilidad humana en la región.