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01 oct 2026 Actualizado 01:45

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Procuraduría sancionó a exgerente del Hospital de Río Viejo, Bolívar

Presuntamente, el exfuncionario omitió el pago de una deuda por $23 millones a una empresa contratista del municipio

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La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por ocho años y seis meses a la exgerente de la ESE Hospital La Candelaria de Río Viejo, Bolívar, Yaneth García Figueroa, por omitir el pago de una deuda por $23 millones a una empresa contratista del municipio.

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En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ocaña, Norte de Santander, estableció que la entonces gerente no ordenó el pago de los servicios prestados por el contratista entre junio de 2021 y noviembre de 2022, los cuales consistían en el suministro de software para facturación electrónica.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la falta cometida por la ahora sancionada como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. El fallo de primera instancia fue apelado por García Figueroa.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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