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01 oct 2026 Actualizado 01:43

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Cartagena

Menor murió tras ser impactado con arma de fuego en Flor del Campo

El deceso se produjo en medio de una riña

Colprensa

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En el barrio Flor del Campo, al sur de Cartagena, el día 30 de septiembre sobre las 05:00 P.M. se presentó el homicidio de un adolescente de 17 años de edad.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se presentó una riña entre jóvenes del sector, un sujeto accionó un arma de fuego siendo impactado el hoy occiso.

El menor registra una anotación por el delito de hurto (2026).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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