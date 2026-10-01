Menor murió tras ser impactado con arma de fuego en Flor del Campo
El deceso se produjo en medio de una riña
En el barrio Flor del Campo, al sur de Cartagena, el día 30 de septiembre sobre las 05:00 P.M. se presentó el homicidio de un adolescente de 17 años de edad.
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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar, se presentó una riña entre jóvenes del sector, un sujeto accionó un arma de fuego siendo impactado el hoy occiso.
El menor registra una anotación por el delito de hurto (2026).
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.