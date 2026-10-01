Nuevo reporte: 75% de avance en Parada Técnica de Acuacar
12 Actividades continúan en ejecución simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad
La empresa Acuacar sigue avanzando a paso firme en las actividades de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura de acueducto en Cartagena.
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De acuerdo al último reporte, 12 actividades continúan en ejecución simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad, avanzando de acuerdo con el cronograma establecido.
“Cada actividad que culminamos nos acerca a nuestro objetivo. Seguimos trabajando con compromiso para cumplir con los tiempos estimados y continuar fortaleciendo el servicio para Cartagena”, expresó la compañía.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.