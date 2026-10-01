Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 oct 2026 Actualizado 02:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Nuevo reporte: 75% de avance en Parada Técnica de Acuacar

12 Actividades continúan en ejecución simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad

Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena

Aguas de Cartagena
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La empresa Acuacar sigue avanzando a paso firme en las actividades de mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura de acueducto en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al último reporte, 12 actividades continúan en ejecución simultáneamente en diferentes puntos de la ciudad, avanzando de acuerdo con el cronograma establecido.

“Cada actividad que culminamos nos acerca a nuestro objetivo. Seguimos trabajando con compromiso para cumplir con los tiempos estimados y continuar fortaleciendo el servicio para Cartagena”, expresó la compañía.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado