Alerta por aumento de casos de Dengue en Cundinamarca

Fueron activadas medidas de prevención y protección en Cundinamarca por el aumento de casos de dengue; en Yacopí se reportaron 40 nuevos contagios en menos de un mes; el municipio registra una incidencia de 269,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 136,7 en el departamento.

Dentro de las acciones de prevención, la Secretaría de Salud entregó al centro médico de Yacopí 50 toldillos sin impregnación, además la entrega de pruebas rápidas para la detención del virus, así como la instalación de toldillos impregnados en siete viviendas de personas con casos sospechosos o confirmados, como barrera frente al mosquito transmisor.

Las acciones se concentran en La Soledad, Centro, El Amarillar, Las Ochentas y Balcones de Sevilla, así como en el centro poblado de Ibama y sectores aledaños donde se han reportado casos.

Con corte al 13 de septiembre, Cundinamarca notificó 1.390 casos de dengue procedentes del departamento. En total, 63 de los 116 municipios del departamento están clasificados en riesgo por arbovirosis como dengue, Zika, chikunguña y fiebre amarilla.