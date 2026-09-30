Parte médico oficial de Chicho Arango: fecha de cirugía y tiempo estimado de baja

Cristian ‘Chicho’ Arango sigue sin poder tener fortuna en su paso por Atlético Nacional. A su falta de gol y críticas por parte de la afición, se le suma la grave lesión que sufrió en el partido ante Millonarios por la fecha 12 del campeonato en Medellín, juego que terminó 1-1.

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Antes de los 15 minutos de compromiso, el delatero sufrió un golpe por detrás de Steven Vega que derivó en un movimiento extraño de su rodilla derecha. Chicho fue atendido en campo, luego intentó reanudar pero terminó siendo sustituido, saliendo entre lágrimas y con dificultad para caminar, para darle paso a Andrés Sarmiento.

¿Qué lesión tiene Chicho Arango y cuándo será operado?

Debido al movimiento que hizo su rodilla, los gestos de dolor y el llanto, se pensó lo peor para Chicho Arango y luego comenzó a hablarse extraoficialmente de una lesión en los ligamentos. Atlético Nacional, luego de practicarle exámenes en las últimas horas, confirmó lo que se esperaba.

“Atlético Nacional informa que Cristian ‘Chicho’ Arango presenta una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, se lee inicialmente en el comunicado.

Asimismo, dieron a conocer detalles del procedimiento quirúrgico al que será sometido, el cual tendrá lugar el 5 de octubre en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por el doctor John Bryon Alzate, quien es ortopedista del club.

Vale la pena mencionar que Chicho terminaba contrato con el club en diciembre del presente año y su continuidad iba a ser evaluada por la institución. Al presentar esta lesión y su respectiva incapacidad, no podrán terminarle el vínculo y le deberán seguir pagando su salario.

Desde su llegada a Nacional para el primer semestre del año, el delantero de 31 años ha disputado 27 partidos y apenas ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias.

Chicho, uno más al departamento médico de Nacional ¿Cuándo podría regresar?

Con el paso de los partidos y la exigencia, Nacional se ha visto perjudicada por lesiones de varios de sus jugadores importantes. En el departamento médico se encuentran Alfredo Morelos, Nicolás Rodríguez, Matheus Uribe, Elkin Rivero y Edwin Cardona.

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Sin embargo, la ausencia del Chicho y de Morelos, hace que Lucas González tenga un problema en la zona del delantero centro, pues Andrés Sarmiento fue expulsado ante Millonarios y no estará para el duelo contra Junior en Medellín.

Se estima que Arango tenga un tiempo de recuperación entre 8 y 11 meses, por lo que tendrá una ausencia importante y un largo rato fuera de las canchas.