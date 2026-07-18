Se necesita mantener tasas de interés altas durante un tiempo: director Banco de la República

Armenia

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez confirmó que se necesita mantener las tasas de interés altas durante un tiempo importante mientras la inflación tome su rumbo y regresa al 3%.

Durante su visita a Armenia donde participó de los actos por los 40 años del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República el director del banco emisor hablo de uno de los temas más importante de la economía colombiana en los últimos años como son las tasas de interés, y de la economía actual.

Retos económicos

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez “es una situación con muchísimos retos, retos para el Banco de la República, retos para el gobierno que entra y retos que surgen de una gran incertidumbre que existe y de dificultades fiscales muy grandes que se han venido acumulando en la economía colombiana.

Esas dificultades, un exceso de gasto con respecto a lo que recibe el gobierno de ingresos y ha generado un endeudamiento muy importante y que va a requerir unas políticas de ajuste sustanciales.

Agregó “En el caso del Banco de la República hemos enfrentado por distintas razones presiones inflacionarias que han hecho que la inflación se aumente de unos niveles que ya hace un año estaban en cerca de 4.8% y hoy están por encima del 6.1% y que nos han obligado desafortunadamente a incrementar las tasas de interés, a adoptar medidas que no son agradables, que no son populares, pero que son indispensables para un retorno a una situación más sostenible, más llevadera, que esperemos que se logre pronto”

Tasas de interés

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez “hoy tenemos unas tasas de interés altas, se han aumentado bastante a lo largo del primer semestre de este año. Entonces, no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro.

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Cada junta, cada sesión de junta permite que se revise la situación, que se haga un nuevo diagnóstico de si se requiere alguna decisión adicional de política, pero lo cierto es que sí se van a necesitar mantener tasas de interés altas durante un tiempo importante mientras la inflación retoma su curso y ese converge claramente hacia su meta del 3%.

Hoy con una inflación al alza y con unas circunstancias muy diferentes, el banco ha tenido que adoptar unas políticas monetarias más restrictivas con tasas de interés altas, pero esperamos que eso sea parte de su función a favor de una estabilidad, el crecimiento, a favor de normalizar cuando la demanda está creciendo mucho, tiene que subir las tasas de interés para evitar presiones inflacionarias.

Reunión con presidente electo

El director del Banco de la República Leonardo Villar Gómez se refirió al encuentro con el presidente Electo Abelardo de la Espriella y señaló “Fue una reunión de cortesía, de respaldo a la autonomía del banco, a respeto por la Constitución y en ese sentido abrió un camino de diálogo, de concordia que cae muy bien al banco en este momento”