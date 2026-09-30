Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 oct 2026 Actualizado 08:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Policía de Bolívar incautó marihuana, bazuco y base de coca tras procedimiento en Arjona

Un presunto jíbaro fue capturado

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar

Policía de Bolívar
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional durante un procedimiento adelantado en el barrio Turbaquito del municipio de Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según las autoridades, los uniformados realizaban labores de vigilancia, registro y control cuando ubicaron al sujeto y procedieron a practicarle un registro.

La sorpresa llegó durante la inspección: presuntamente llevaba consigo varias dosis de marihuana, bazuco y base de coca, sustancias que fueron incautadas por los policías.

Alias ‘Rayo McQueen’ quedó en poder de las autoridades y fue trasladado para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

La Policía señaló que este tipo de controles busca cerrarles espacios a quienes estarían dedicados al expendio de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades y prevenir otros delitos asociados al microtráfico.

“Seguimos desarrollando acciones focalizadas en los barrios para combatir el tráfico local de estupefacientes. Nuestros policías continuarán en las calles realizando controles y atendiendo oportunamente la información suministrada por la ciudadanía”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las sustancias incautadas y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que adelantará el proceso correspondiente y determinará su situación judicial.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado