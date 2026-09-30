Policía de Bolívar incautó marihuana, bazuco y base de coca tras procedimiento en Arjona

Un hombre fue capturado por la Policía Nacional durante un procedimiento adelantado en el barrio Turbaquito del municipio de Arjona.

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Según las autoridades, los uniformados realizaban labores de vigilancia, registro y control cuando ubicaron al sujeto y procedieron a practicarle un registro.

La sorpresa llegó durante la inspección: presuntamente llevaba consigo varias dosis de marihuana, bazuco y base de coca, sustancias que fueron incautadas por los policías.

Alias ‘Rayo McQueen’ quedó en poder de las autoridades y fue trasladado para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

La Policía señaló que este tipo de controles busca cerrarles espacios a quienes estarían dedicados al expendio de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades y prevenir otros delitos asociados al microtráfico.

“Seguimos desarrollando acciones focalizadas en los barrios para combatir el tráfico local de estupefacientes. Nuestros policías continuarán en las calles realizando controles y atendiendo oportunamente la información suministrada por la ciudadanía”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las sustancias incautadas y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que adelantará el proceso correspondiente y determinará su situación judicial.