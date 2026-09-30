En el barrio Las Parcelas de Arjona cayó hombre por presunto porte ilegal de armas

Los ojos de la comunidad estuvieron puestos sobre él. Vecinos del barrio Las Parcelas, en Arjona, observaron a un hombre que merodeaba de manera sospechosa por el sector y, ante el temor de que pudiera cometer un atraco, decidieron no quedarse callados: avisaron inmediatamente a la Policía.

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La información llegó a los uniformados de las Zonas de Atención Policial, quienes reaccionaron y se desplazaron hasta el lugar señalado por los ciudadanos. Allí ubicaron a un hombre.

Durante el procedimiento, los policías le practicaron un registro y, según la información preliminar, encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver.

La alerta ciudadana fue determinante. Algunos habitantes manifestaron que el comportamiento del hombre les generó sospechas y temían que pudiera estar preparando un hurto en el sector, situación que motivó el llamado oportuno a las autoridades.

“Este resultado demuestra que cuando la comunidad confía en su Policía y entrega información oportuna podemos reaccionar de manera inmediata. Invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier situación sospechosa; esa comunicación permanente nos permite anticiparnos al delito y proteger la vida y el patrimonio de los bolivarenses”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El sujeto fue capturado y trasladado para adelantar el respectivo proceso de judicialización, mientras que el revólver quedó a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades mantienen los patrullajes, registros y controles en diferentes sectores de Arjona, especialmente en aquellos puntos donde la ciudadanía ha reportado situaciones que pueden afectar la seguridad y convivencia.

En Las Parcelas, esta vez la comunidad no miró para otro lado. Los vecinos sospecharon, avisaron y la patrulla reaccionó: el ciudadano terminó capturado y un revólver quedó fuera de las calles.