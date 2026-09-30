Convocan elección de representantes de comunidades negras en Bolívar

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Igualdad, convocó a los Consejos Comunitarios y a las formas y expresiones organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) del departamento a participar en la Asamblea Departamental de Elección de sus representantes ante la Comisión Consultiva Departamental de Comunidades Negras, para el período 2026-2030.

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La jornada electoral se realizará el próximo 11 de octubre, en Magangué, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y representa un espacio para fortalecer la participación, la representación y la garantía de derechos de las comunidades étnicas de Bolívar.

La elección de estos representantes permitirá fortalecer el diálogo entre las comunidades y la Administración departamental, de manera que sus necesidades, propuestas y particularidades territoriales tengan un espacio de participación en asuntos relacionados con la construcción y seguimiento de políticas públicas.

Desde la Comisión Consultiva Departamental, los representantes podrán contribuir en temas de interés para las comunidades NARP, como etnoeducación, salud, acciones afirmativas, protección del territorio, preservación cultural y garantía del derecho a la consulta previa, de acuerdo con las competencias y disposiciones aplicables.

Para el gobernador Yamil Arana, garantizar estos espacios de participación es fundamental para avanzar en la construcción de un Bolívar que reconozca y valore la diversidad de sus comunidades.

“Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son parte fundamental de la historia, la identidad y el presente de Bolívar. Por eso queremos que sus voces tengan espacios efectivos de participación y que puedan contribuir a las decisiones que impactan sus territorios y su bienestar. Escuchar a nuestras comunidades y trabajar de la mano con ellas es fundamental para construir el Bolívar que queremos”, afirmó el gobernador Yamil Arana.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1640 de 2020, artículo 2.5.1.1.9, así como del Decreto Departamental No. 1379 de 2026 y las Circulares Externas No. 001 y 002 de septiembre de 2026, expedidas por la Secretaría de la Igualdad.

La Gobernación de Bolívar invita a los Consejos Comunitarios y a las formas o expresiones organizativas de las comunidades NARP a consultar los requisitos, cronograma, proceso de inscripción y demás documentos oficiales de la convocatoria en la página web institucional de la Gobernación de Bolívar www.bolivar.gov.co.