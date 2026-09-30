Cocina Heroica: el programa de Aguas de Cartagena que vinculó a 50 restaurantes del centro histórico

Convertir las buenas prácticas en acciones cotidianas que contribuyan al cuidado de Cartagena es el propósito de “Cocina Heroica”, un programa liderado por Aguas de Cartagena y la Universidad del Sinú que, en su tercera edición, vincula a 50 restaurantes del Centro Histórico para promover el manejo adecuado de los aceites y grasas de cocina usados, contribuyendo así a prevenir afectaciones en el sistema de alcantarillado.

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El lanzamiento de esta edición contó con representantes de las instituciones aliadas, establecimientos gastronómicos y miembros de la academia, quienes destacaron la importancia de sumar capacidades y conocimientos para promover acciones sostenibles en uno de los sectores más representativos de la ciudad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo, EPA, Fenalco Bolívar, ACODRES, la Fundación Centro Histórico, Corpoturismo, ASOTELCA, COTELCO, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Bytebots, Hotel Estelar y el Centro de Convenciones, cuyos aportes han fortalecido el desarrollo del programa.

Con la incorporación de los nuevos establecimientos, “Cocina Heroica” alcanza una red de 116 restaurantes participantes en sus tres ediciones, consolidando una estrategia que promueve el cuidado de la infraestructura del alcantarillado.

Con esta tercera edición, la empresa reafirma su compromiso de seguir generando acciones que aporten al cuidado y bienestar de los ciudadanos.