Investigan muerte de joven durante carrera Trail Running en Alejandría, Antioquia

Murió Rodolfo Morales Quinchia, joven que participaba en una competencia de trail running en Alejandría. Foto: Redes sociales.

Las autoridades investigan la muerte de Rodolfo Morales Quinchia, un joven de 20 años que participaba en una competencia de trail running realizada durante el fin de semana en el municipio de Alejandría, en el Oriente antioqueño.

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre, durante el desarrollo del Trail Running “El Paso del Arriero”. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Morales Quinchia se encontraba recorriendo uno de los tramos de la competencia, en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia, donde fue encontrado sin vida.

Apertura de investigaciones

Tras conocerse el hecho, el Comité Organizador del Trail Running “El Paso del Arriero” emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del participante y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y allegados.

La organización manifestó además su disposición para colaborar con las autoridades y entregar la información que sea requerida para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

“Cualquier situación que haya estado por fuera de nuestra voluntad fue atendida dentro de las posibilidades y competencias de la organización, procurando en todo momento preservar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo de la actividad”, señaló el comité.

Según la organización, el evento se desarrolló bajo los términos y condiciones establecidos previamente para los participantes. El reglamento contemplaba, entre otros aspectos, el reconocimiento de los riesgos inherentes a la práctica del trail running, la atención básica de primeros auxilios y diferentes disposiciones relacionadas con la seguridad durante la competencia.

No obstante, el comité recalcó que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Morales Quinchia y determinar, si corresponde, eventuales responsabilidades.

Por ahora, la investigación continúa para esclarecer qué ocurrió durante el recorrido y establecer las causas del fallecimiento.