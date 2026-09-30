500 empresarios, creadores e inversionistas, participarán del Encuentro Medellín Capital Creativa

Medellín

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Alcaldía distrital de la capital antioqueña liderarán el primer Encuentro Medellín Capital Creativa, que espera reunir a 500 empresarios, creadores e inversionistas en el Centro Empresarial El Poblado.

El encuentro es organizado por el Clúster de Industrias Creativas, con el objetivo de entregar a los participantes conocimiento de elementos y herramientas para potenciar su industria, generar nuevas conexiones entre las empresas participantes y oportunidades de crecimiento, gracias al apoyo de los inversionistas.

¿Quiénes participarán?

Allí se espera que estén los creadores, aliados estratégicos, empresarios e inversionistas interesados en sectores musical, audiovisual y de cultura en vivo.

Se estima que el sector creativo reúne actualmente a más de 6.000 empresas en Antioquia, según las cifras que entregó la Cámara de Comercio de Medellín.

Participación internacional

Diego Cifuentes Cruz, gerente de la Iniciativa Clúster de Industrias Creativas, explicó que se espera a “una delegación del País Vasco, un referente en el diseño de políticas de competitividad basada en clústeres y en la integración de las industrias. Queremos conocer su proceso de transformación y su vocación de territorio para identificar cómo desde Medellín podemos adoptar algunas de estas prácticas”.

La secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, agregó que “las industrias creativas son un motor estratégico para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad. Más allá del talento, este sector genera empleo de calidad, atrae inversión y posiciona a Medellín como un referente internacional de innovación y cultura”.

Desde el gobierno distrital destacaron que este tipo de eventos permiten conocer las necesidades de las industrias creativas y consolidar alianzas para fortalecer la competitividad de las empresas y emprendedores creativos que tiene la ciudad.

Programación

Durante la jornada de la tarde del próximo viernes, 2 de octubre, se tendrán espacios especializados para los sectores audiovisual, musical, de cultura en vivo e inversión, con la participación de consultores expertos.

En este encuentro se adelantará un laboratorio creativo, “en el que empresarios trabajarán de manera colaborativa en la búsqueda de soluciones a retos planteados para los próximos diez años”, explicaron desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Servirá este escenario para analizar los proyectos estratégicos de ciudad y habrá espacio para conocer experiencias sobre transformación y competitividad del País Vasco.

Uno de los temas fundamentales que se tiene en la agenda es el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de las industrias creativas.

La apertura del encuentro estará a cargo de la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, y la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano.

Posteriormente estará la ministra de Cultura, Paola Holguín, y posteriormente arrancarán los conversatorios en los que participarán también Comfama, Proantioquia, la Agencia APP y otras entidades públicas y privadas de la ciudad.

A partir de las seis de la tarde se tiene previsto el encuentro de relacionamiento comercial entre las empresas participantes y los inversionistas que acudirán a este encuentro, donde se espera el relacionamiento comercial productivo para los participantes.