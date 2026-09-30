Bebé de tres meses murió esperando traslado médico en Antioquia

Nechí, Antioquia

Juan José, un bebé de tres meses de edad, oriundo de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, murió mientras permanecía hospitalizado y se gestionaba su traslado a una institución de mayor complejidad.

El menor padecía una infección respiratoria y, según la información conocida sobre su caso, llevaba cerca de dos semanas a la espera de un traslado que le permitiera acceder a atención médica especializada.

La situación había generado preocupación entre sus familiares, quienes aguardaban una alternativa para continuar con el tratamiento del bebé. Finalmente, el menor falleció debido a las complicaciones asociadas con su estado de salud.

Pronunciamiento de Coosalud

Tras conocerse la muerte, Coosalud EPS, entidad a la que estaba afiliado el niño, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a sus padres y demás familiares.

En un comunicado, la EPS aseguró que durante el proceso de atención fueron autorizadas y gestionadas las alternativas diagnósticas y terapéuticas definidas por el equipo médico tratante. Sin embargo, señaló que la evolución clínica del paciente tuvo un desenlace lamentable.

“Coosalud reitera su compromiso de solidaridad y empatía con la familia del menor, a quien continuará brindando el acompañamiento humanizado necesario en esta situación”, señaló la entidad.

Frente a los cuestionamientos relacionados con el traslado, Coosalud afirmó que adelantó una búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país con el propósito de encontrar una alternativa de atención de mayor complejidad para el menor.

Según la entidad, durante estas gestiones se consiguió disponibilidad en una institución prestadora de servicios de salud (IPS) de Bogotá y también fue autorizado un traslado aéreo especializado.

No obstante, de acuerdo con la versión de Coosalud, los traslados finalmente no pudieron concretarse debido a la condición clínica y la evolución médica del bebé.