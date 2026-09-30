En una tercera parte se han reconstruido las viviendas afectadas por el terremoto en Antioquia

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que gracias a la estrategia del Banco de Materiales, del que dispone el gobierno seccional, se ha logrado la reconstrucción de una tercera parte de las viviendas que resultaron afectadas por el sismo el pasado 10 de agosto.

En la actualidad, también se está avanzando en obras de infraestructura en algunos establecimientos oficiales que sufrieron daños por el terremoto, cuyo epicentro fue en el departamento del Chocó.

Las estrategias han permitido viviendas reconstruidas y otras que fueron intervenidas para lograr que fueran seguras para ser habitadas.

Banco de materiales clave para la reconstrucción

El gobernador, Andrés Julián Rendón, dijo que “gracias a la estrategia que hemos lanzado, de entrega de materiales, en asocio con los municipios que ponen la mano de obra, hemos llegado a cerca de una tercera parte de las familias afectadas en cuanto a la estructura, sus edificaciones de vivienda”.

El mandatario seccional agregó que se espera que, en la medida en que los municipios sigan agilizando el detalle de los materiales que se necesitan para reconstruir las casas, se puedan seguir entregando esos elementos necesarios para las obras requeridas.

Materiales entregados

Desde la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia, explicaron que son más de 1.870 toneladas de materiales que se han entregado desde su Banco de Materiales para la reconstrucción tras el sismo.

Dijo el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Carlos Mario Zuluaga Gómez, que “lo más importante es que los municipios están haciendo la tarea, con su mano de obra y el apoyo de las comunidades. Esperamos que desde las instancias municipales aceleren la entrega de materiales y la contratación de la mano de obra”.

Meta de reconstrucción

La meta del gobierno seccional es levantar en su totalidad un poco más de 100 viviendas; se están ejecutando 25 de ellas, con la concurrencia de la industria privada.

Cabe recordar que la semana anterior en el municipio de Ciudad Bolívar se entregó una casa con el apoyo de Argos, el cantante Nicky Jam, la Federación Nacional de Cafeteros y Presentes Corporación.

Trabajo en instituciones educativas.

Actualmente, se está avanzando en trabajos de intervención de las instituciones educativas que sufrieron daños por el terremoto.

Según dijo el gobernador de Antioquia, se avanza en la reconstrucción de otros equipamientos, gracias a los recursos que aprobó la Asamblea de Antioquia para avanzar en la reconstrucción de esas sedes educativas.

Dijo el mandatario que “son cerca de 500 sedes educativas que necesitan algún tipo de reconstrucción y ya contamos con los recursos para avanzar en esa tarea”.

Andrés Julián Rendón explicó que las labores para la reconstrucción de los colegios se adelantan de la mano de los alcaldes y también de los rectores, quienes conocen la infraestructura educativa y las necesidades de cada una de ellas.

Por ahora avanzan los trabajos en cada uno de los municipios, especialmente en la región del Suroeste, con mano de obra local proporcionada por las administraciones municipales.

Según explicó la Empresa de Vivienda de Antioquia, son cerca de 1.400 hogares del departamento que se favorecen con los materiales entregados por VIVA y la mano de obra aportada por las administraciones municipales para la reparación de viviendas.