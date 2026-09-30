Camión cisterna se volcó cerca de Niquía y chocó contra un taxi: hay dos lesionados

Bello, Antioquia

Un camión cisterna se volcó en inmediaciones de la estación Niquía del Metro, en Bello, y terminó colisionando con un taxi. El accidente dejó dos personas lesionadas y provocó un derrame de gasolina sobre la vía.

La zona fue cerrada de manera preventiva mientras los organismos de socorro atienden la emergencia, realizan las labores de limpieza e inspeccionan el vehículo involucrado.

Congestión en la Autopista Norte

El cierre genera fuerte congestión vehicular en este tramo de la Autopista Norte, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas.

Los conductores pueden desplazarse por la vía Machado y la parte posterior del Centro Comercial Puerta del Norte mientras avanzan las labores de atención y recuperación de la zona.