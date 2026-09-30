Ministra de Transporte destacó las oportunidades de inversión en Colombia frente a más de 20 países

Colombia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, estuvo en Barranquilla junto con 60 embajadores, funcionarios de gobierno, empresarios e inversionistas, que hacen parte del programa Americas Competitiveness Exchange (ACE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Departamentos de Estado y Comercio de los Estados Unidos.

En el encuentro se destacó la capacidad de Colombia para atraer la inversión y generar crecimiento, empleo y bienestar para los ciudadanos, y también, el potencial de Barranquilla y el del Caribe, como región estratégica que puede conectar los mercados internacionales a través de su infraestructura, puertos y aeropuertos.

“El Caribe tiene todo para convertirse en una gran plataforma que conecte los centros de producción de Colombia con el mundo. (..) Colombia tiene el potencial para convertirse en un destino cada vez más atractivo para la inversión”, afirmó la ministra, Elsa Noguera.

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Del mismo modo, la jefe de la cartera de Transporte comentó que para materializar ese potencial en el país, es necesario fortalecer la confianza de los inversionistas mediante la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos. La inversión se convertiría en el instrumento para generar crecimiento económico y mayores oportunidades.

“Necesitamos que Colombia crezca, porque el crecimiento genera los recursos que nos permiten invertir más en infraestructura, mejorar nuestra competitividad y cerrar las brechas sociales”, añadió la ministra.

Finalmente, la ministra invitó a los representantes internacionales a mirar a Colombia como territorios con capacidad para recibir nuevas inversiones y desarrollar proyectos a nivel nacional e internacional.

“Queremos que quienes nos visitan conozcan nuestras capacidades, pero también que descubran todo lo que Colombia tiene para ofrecer. Aquí hay talento, oportunidades, infraestructura y un país dispuesto a trabajar con quienes quieran invertir y crecer con nosotros”, concluyó Elsa Noguera.

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