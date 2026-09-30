¿Se debe aumentar la edad de pensión para las mujeres? Senadores debaten

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Los senadores Norma Hurtado, del partido de la U, y Ferney Silva, del Pacto Histórico, hablaron sobre la propuesta de aumentar la edad de jubilación para las mujeres

Los senadores Norma Hurtado, del partido de la U, y Ferney Silva, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se pronunciaron sobre la propuesta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien planteó aumentar la edad de jubilación para las mujeres y su unificación con los hombres.

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