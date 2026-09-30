Debate: ¿“Maltrato” del gobierno De la Espriella a Centro Democrático está desgastando la coalición?

Los congresistas Andrés Guerra, del Centro Democrático, y Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal, debatieron en 6AM W sobre las tensiones entre el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez y Salvación Nacional, partido del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Y es que la pelea pública entre el uribismo y el aberlardismo, advierten algunos, desgastaría prontamente a la coalición de Gobierno.

Al respecto, Andrés Guerra, exprecandidato presidencial del Centro Democrático, aseguró: “Hemos encontrado un tema muy sensible: quienes hoy nos atacan eran más uribistas que doña Lina hasta hace muy poco. Eso tiene una conducta política que es difícil de asimilar por parte del Centro Democrático”.

Y reveló Guerra en 6AMW que él ha decidido no asistir absolutamente a ninguna reunión con ministros del gobierno, “mientras se aclara el trato que se le ha dado al Centro Democrático y al presidente Uribe, porque para nosotros es una fría y dolorosa ingratitud”.

Ahora, Guerra llegó a plantear que detrás de los ataques contra el Centro Democrático existiría una estrategia para debilitar a Uribe: “Primero, aparece un acto de denominarnos petro-uribismo, con las granjas digitales, para destrozar la credibilidad política de Álvaro Uribe y el Centro Democrático. El segundo acto es el del senador Enrique Gómez bombardeando desde lo filosófico e ideológico. ¿Y cuál es el objetivo allí? Diezmar a Uribe ante la opinión pública”.

Y agregó: “Es evidente que ahora el enemigo para esta ultraderecha es Álvaro Uribe y no la izquierda descarada de Gustavo Petro. Y, por último, aparece el tercer acto, que es la creación del nuevo partido”.

¿Los liberales están de luna de miel con el Gobierno?

Aunque el Partido Liberal avanza en reuniones con ministros, sobre la agenda legislativa, proyectos regionales, seguridad e inversión, Espinosa reveló que se estaría “abusando de la buena voluntad” del Congreso para trabajar por el país: “Ahí sí hay que hacer una reflexión al Gobierno y a sus aliados para que nos ayuden a ayudarles”.

Lo explicó de la siguiente manera: “Tiene que procurar guardar coherencia con su comunicación y sus amigos y sus aliados y sus ministros (...) Cada vez que un partido cercano al presidente, como es Salvación Nacional, o un partido o algún funcionario del Gobierno comete un acto o da una declaración, está hablando en representación del Gobierno, ejerce una vocería directa o indirecta, y esas tensiones realmente afectan mucho a la coalición”.

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