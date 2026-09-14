Antioquia propone mecanismo para acelerar reconstrucción tras el sismo

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la mesa de Obras por Impuestos de Proantioquia, propuso al Gobierno Nacional la creación del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos, REXI, para acelerar la recuperación de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto.

El mecanismo tomaría como referencia la experiencia de Antioquia con Obras por Impuestos, plataforma mediante la cual el departamento ha impulsado proyectos por cerca de un billón de pesos durante la actual administración.

Las empresas podrían escoger voluntariamente las obras que quieran financiar, de manera individual o conjunta. Posteriormente, el Estado reconocería esa inversión mediante un título con cargo al impuesto de renta, bajo condiciones técnicas, contractuales, de seguimiento e interventoría previamente establecidas.

¿Cómo funcionaría REXI?

La propuesta contempla que el Gobierno Nacional, junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los ministerios y las entidades territoriales, consolide las necesidades ocasionadas por el sismo en un portafolio nacional de proyectos.

La iniciativa propone además que el cupo CONFIS para las vigencias entre 2026 y 2030 pueda alcanzar hasta el 10 % del impuesto de renta, con al menos el 90 % destinado a proyectos de reconstrucción, lo que representaría cerca de 15 billones de pesos.

De acuerdo con el DAGRAN, el sismo dejó afectaciones en 106 municipios de Antioquia, con 3.861 viviendas afectadas, 33 viviendas colapsadas, 777 centros educativos impactados y 30 centros hospitalarios con daños.

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También se reportaron afectaciones en 72 iglesias o centros religiosos, 17 vías o puentes y 233 equipamientos no habitacionales. La propuesta fue presentada al presidente Abelardo De La Espriella y, según la Gobernación, tuvo una respuesta favorable. El REXI estaría limitado exclusivamente a las necesidades derivadas de la emergencia y tendría tres niveles de prioridad.